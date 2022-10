Stefania Orlando, precisa come sempre, ha espresso la sua opinione su Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis, attuali concorrenti del Grande Fratello Vip che ricorderebbero le dinamiche precedenti di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

La ex concorrente del GF Vip 5, ha svelato se vede delle similitudini dopo aver visto, da molto vicino, il rapporto che si era creato nella Casa tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini:

La vicinanza tra Edoardo e Alberto ricorda un po’ la vicinanza tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? Ma no, io lo vedo come qualcosa di diverso… Tommy e Francesco erano legati da un grande legame di amicizia, un po’ come anche con me.

Dopo l’uscita di Oppini poi Tommy si è accorto che forse per lui non era solo amicizia. E’ una cosa che è nata dopo, quando Francesco è uscito sono due realtà completamente diverse. Non credo che ci sia qualche analogia tra i due.