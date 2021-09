Aka7even non è più single (ma nemmeno fidanzato): “Sto frequentando qualcuno…”

Aka7even ha una frequentazione in corso e lo conferma per la seconda volta consecutiva nel giro di alcune settimane. Ospite del Festival della scrittura di Bellizzi (in provincia Salerno) ha risposto ad alcune domande dei fan.

Aka7even non è più single: “Sto frequentando qualcuno…”

Di seguito, così come riportano i colleghi di Novella 2000, Aka7even si è esibito a cappella presso l’Area Spettacolo del Bellizzi Summer Arena, intonando alcuni dei suoi successi realizzati mentre si trovava ancora dentro la scuola di Amici.

Una fan presente alla serata ha domandato a Luca Marzano se fosse ancora single (candidandosi ironicamente) e la risposta dell’ex allievo di Amici 20 non si è fatta attendere:

Non sono fidanzato, ma ho una frequentazione in corso.

Proprio qualche settimana fa Aka7even aveva risposto ad una domanda simile tramite il box domande di Instagram:

Se mi piace qualcuno? Sì, ma preferisco far parlare la musica e tenere la mia vita privata fuori dai social.

Altri focus sul cantante di Amici 20