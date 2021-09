Aka7even e Deddy non andranno a vivere insieme: ecco per quale motivo 

Aka7even e Deddy avrebbero dovuto dividere una casa insieme dopo la loro fortunata esperienza con Amici 20. Ed invece, a distanza di qualche mese, si scopre che i due amici non andranno a vivere sotto lo stesso tetto.

A rompere il silenzio sulla faccenda ci ha pensato il buon Luca Marzano. Il cantante di “Loca”, rispondendo alle domande dei follower, ha specificato per quale motivo non dividerà casa con Deddy:

Non andrò più a convivere con lui perché abbiamo due percorsi differenti e per me andare a vivere a Roma non ha tanto senso, visto che non ho casa discografica lì, non ho famiglia e non ho la produzione. Milano e Mantova sono le due tappe che più si avvicinano alle mie esigenze. Deddy quando vorrà venire a trovarmi, sarò pronto a sfidarlo in una gara di cucina.