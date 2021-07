Momento emozionante, ieri sera, durante la diretta della quarta puntata di Battiti Live su Telenorba. Aka7even, il giovane cantante venuto alla ribalta grazie al talent di Maria De Filippi ha deciso di dedicare la sua “Mi manchi” a Michele Merlo, il cantante 28enne – anche lui reso noto dal talent Amici – morto nelle scorse settimane a causa di una leucemia fulminane.

Luca Marzano, in arte Aka7even, ha fatto doppiamente emozionare, ieri sera, sul palcoscenico di Otranto dedicando la canzone ad un ragazzo che, come lui, viveva con la passione ed il sogno della musica. Su Twitter Aka ha ribadito la sua dedica scrivendo:

Un gesto particolarmente apprezzato dalla mamma di Michele Merlo che lo ha ringraziato via social.

Dopo la notizia drammatica della morte del 28enne e che ha lasciato senza parole il mondo della musica – e non solo – Aka7even era rimasto molto colpito dalla scomparsa prematura del collega. Luca aveva spiegato quanto avrebbe voluto collaborare con Michele ed aveva annunciato l’intenzione di dedicargli un suo brano:

Continuerò a cantare per lui, per la sua sensibilità, purezza e sincerità. Avrebbe tanto voluto scrivere Mi Manchi, ed io avrei tanto voluto scrivere un pezzo con lui. Scriverò un pezzo PER LUI. Buon viaggio Miky, canta con me ogni volta che ne avrai bisogno. Arrivederci.