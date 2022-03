“Non ho avuto il coraggio!”, Adriana Volpe svela un retroscena sul GF Vip

Adriana Volpe, intervistata dal settimanale TeleSette, ha affermato di non avere il “coraggio” di recarsi nell’acquario del Grande Fratello Vip per un motivo ben preciso che ha voluto spiegare in dettaglio.

Adriana Volpe svela un retroscena sul GF Vip: “Non ho avuto il coraggio…”

Sonia Bruganelli è andata, io non ho avuto il coraggio. Sono stata concorrente, è stata un’esperienza forte e intensa. Vedere la Casa così da vicino sarebbe una botta allo stomaco e al cuore alla quale non mi sento pronta.

Proprio in merito alla Bruganelli, l’ex concorrente del GF Vip ha rivelato:

Il nostro valore aggiunto è proprio questo, essere distanti nelle opinioni e in contrapposizione.

E se Adriana è stata molto carina nei confronti della collega, anche Sonia si è espressa di recente intervistata da SuperGuidaTv:

Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo.