Sonia Bruganelli ha colto la palla al balzo per replicare alle recenti dichiarazioni di Adriana Volpe sul suo conto. Quest’ultima aveva commentato l’assenza della collega nella prossima edizione del reality GF Vip insinuando di aver messo le mani avanti per poter essere “corteggiata”, ma come stanno davvero le cose?

Sonia Bruganelli ed il suo ruolo al GF Vip: tornerà o no?

In una intervista rilasciata nelle passate ore a SuperGuidaTv, Sonia Bruganelli ha replicato alla collega, rispedendo al mittente la frecciatina:

Se questa fosse la soluzione non comprendo il motivo per cui non lo abbia fatto anche lei. Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo. Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro. A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile…. a meno che…

Ci sarebbe quindi una condizione per un eventuale ritorno della Bruganelli:

Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista.

Nonostante abbia avuto una puntata un po’ di maretta con Signorini, la moglie di Bonolis ha proseguito con le parole di stima nei confronti del conduttore:

Con Alfonso mi trovo bene perché è una persona diretta come lo sono io. Preferisco una persona come lui che mi dice le cose in faccia piuttosto di chi davanti mi fa le moine e poi rilascia dichiarazioni al vetriolo.

Ad ogni modo Sonia vedrebbe molto bene Soleil Sorge nei panni di opinionista: