E’ tutto pronto per la settima edizione del Grande Fratello Vip in partenza il prossimo lunedì 19 settembre a partire dalle 21.10 circa, in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

La lista di 20 concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Alfonso Signorini, insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti, presenterà in diretta i 24 concorrenti (anche se probabilmente i loro ingressi saranno scaglionati in più puntate) pronti ad entrare nella Casa più spiata d’Italia.

All’attivo mancherebbero solamente 4 nomi per “chiudere” il cast che dovrebbe andare avanti fino a marzo/aprile (o anche di più…).

Concorrenti GF Vip 7

Carolina Marconi

Wilma Goich

Patrizia Rossetti

Ginevra Lamborghini

Elenoire Ferruzzi

Pamela Prati

Sofia Giaele De Dona

Antonella Fiordelisi

Nikita Pelizon

Sara Manfuso

Gegia

Cristina Quaranta

A loro dovrebbero aggiungersi anche questi altri nomi maschili:

Giovanni Ciacci

Edoardo Donnamaria

Charlie Gnocchi

Antonino Spinalbese

George Ciupilan

Attilio Romita

Amaurys Perez

Luca Salatino

Le considerazioni sul cast

Io sto ancora aspettando il nome bomba che, al momento, manca seriamente. Spero di cuore che, nella lista dei quattro che non sono stati ancora svelati, possano nascondersi dei concorrenti davvero interessanti altrimenti, almeno sulla carta, si prospetta una edizione proprio MEH!



Voi che ne dite?