Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip 7. Dopo Non è la Rai e Striscia la Notizia, dell’ex lolita si erano (quasi) perse le tracce… ma oggi il ritorno in pista entrando nella Casa più spiata d’Italia.

Così come riferiscono gli amici dell’informatissima pagina Instagram GFVipNews, tra i nuovi concorrenti del GF Vip 7 c’è anche l’ex Ragazza di Non è la Rai:

Dunque Cristina Quaranta entrerà nella casa ed è anche la ragazza ex di Non è la Rai che aveva anticipato the pipol negli scorsi giorni.



Le supposizioni sono assolutamente corrette.

Nel corso delle ore, anche altri influencer hanno condiviso la notizia sui social (senza citare gli amici della pagina Instagram GFVipNews) cercando di prendersi il merito dell’indiscrezione, ma le prime fonti devono sempre essere valorizzate e voi ci amate anche perché ristabiliamo l’ordine!



I colleghi di Biccy.it, inoltre, hanno notato l’intervento online di Patrizia Groppelli (che sarebbe dovuta entrare al Grande Fratello Vip):

Ho un po’ di cose da dirvi per provare a spiegarvi un’assenza molto lunga da voi! Ho avuto un’estate un po’ complicata: Mio padre ha avuto un problema di salute importante che oltre ad avermi parecchio destabilizzato ha richiesto molte delle mie energie. Ci sono state giornate fragilissime, specialmente da metà mese in poi! In più anche il mio Aristotele ha subito un’altra operazione per un ennesimo mastocitoma. E vi garantisco che non c’è accanimento verso di lui solo un percorso dignitoso che si merita finché sarà possibile.

Le notizie sulla mia partecipazione al Grande Fratello Vip erano tutte vere! Certo c’è stato un bel balletto da maggio in cui avevo rifiutato perché me la facevo sotto, cambiando idea in estate prima che la situazione di mio papà diventasse instabile! Non me la sono più sentita, e mi è dispiaciuto molto, ogni scelta comporta dolore ma non mi sarei mai perdonata di abbandonare la mia famiglia in un momento in cui è necessario restare uniti e aiutarci a vicenda. Ci sono sempre dei noi detti con i nostri cari ma stavolta alzo le mani, fatelo anche voi con i non detti prima che sia troppo tardi!

So che voi mi capirete, entrare in un gioco senza voglia e testa di giocare guasta la festa a tutti. E non me la sono sentita di portarmi dentro tutte le mie preoccupazioni, in questo momento ancora non riesco a barattare sorrisi con nessuno. So anche di aver messo in difficoltà all’ultimo gente che lavora, la produzione e le persone che avevano creduto in me per questo progetto e di questo sono molto rammaricata! E’ andata cosi! Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini, con pazienza amicizia amore , ma soprattutto pazienza. La vita va avanti e domani se vi va, torno a Mattino Cinque e così via!