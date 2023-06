Arrestato lo youtuber Matteo Di Pietro, ex dei TheBorderline. Il ragazzo era alla guida della Lamborghini a bordo della quale era impegnato in una delle sue folli challenge, quando si è schiantato contro una Smart a bordo della quale viaggiava il piccolo Manuel, poi deceduto, insieme alla sorellina ed alla madre. Per Di Pietro sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Lo youtuber Matteo Di Pietro agli arresti domiciliari

I fatti drammatici risalgono allo scorso 14 giugno: Matteo Di Pietro, youtuber, era alla guida dell’auto Lamborghini, noleggiata a 1500 euro al giorno. Gli altri quattro amici erano passeggeri e come tali potrebbero presentarsi ai prossimi interrogatori, evitando così qualunque tipo di coinvolgimento.

In questo modo andrebbero a negare di aver distratto lo youtuber durante la fatale manovra costata la vita al piccolo Manuel.

C’è poi l’aspetto legato alle strisce pedonali all’incrocio fra via di Macchia Saponara e via Archelao di Mileto, prima del punto di impatto sulla carreggiata della supercar con l’auto della mamma del bimbo e che potrebbero avere un peso ulteriore sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Adesso, come riferisce il Corriere della Sera, gli altri ex di TheBorderline potrebbero essere ascoltati per la seconda volta, separatamente. E l’orientamento sarebbe quello di restare ciascuno sulla propria posizione e sui ruoli avuti sulla Lamborghini, “scaricando” in tal modo tutte le responsabilità su Di Pietro.