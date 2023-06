TheBorderline chiudono il canale Youtube dopo l’incidente a Roma: “Nulla potrà essere più come prima”

TheBorderline chiedono scusa e decidono di chiudere il loro canale su Youtube. E’ questa la scelta presa dai giovani Youtuber coinvolti nel drammatico incidente in provincia di Roma in cui ha perso la vita Manuel, bambino di cinque anni. Il tutto per una stupida, inopportuna ed insensata challenge che avrebbe portato al gruppetto un bel po’ di follower, views ed ovviamente soldi.

TheBorderline chiudono il canale Youtube

Con un messaggio di 72 parole, TheBorderline chiudono i battenti, nella speranza di poter cancellare quanto accaduto con un addio. A distanza di meno di una settimana – era lo scorso mercoledì – è arrivato ieri sera lo stop ufficiale racchiuso in un video di 40 secondi.

Era lo scorso mercoledì quando gli youtuber a bordo di una Lamborghini noleggiata a 1500 euro al giorno rimasero coinvolti nell’incidente stradale avvenuto alla periferia sud di Roma, quando il loro mezzo guidato da Matteo Di Pietro travolse la Smart a bordo della quale viaggiavano Manuel, 5 anni, la sorellina e la madre Elena, queste ultime rimaste ferite.

Matteo Di Pietro è indagato per lesioni e omicidio stradale, mentre il resto dei TheBorderline è finito al centro della polemica social, mentre si è visto giungere nuovi follower su Instagram. Adesso però arriva la decisione ufficiale: chiudere il canale e la loro attività, perché nulla potrebbe mai essere come prima.

Dopo un ingombrante silenzio, il gruppo è intervenuto. Finora, come scrive Repubblica nell’edizione online, Di Pietro era rifugiato nella sua casa di Viterbo. La sua fidanzata ha chiuso tutti i canali social. E sul socio Vito Lo Iacono numerose voci lo vorrebbero all’estero.

Adesso arriva la loro ultima mossa: