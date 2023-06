Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni e Giulia Giannandrea: sono loro i quattro volti dietro al canale YouTube TheBorderline, specializzato in challenge. Gli stessi quattro youtuber si trovavano a bordo della Lamborghini quando ieri, mercoledì 14 giugno, si sono schiantati a Roma contro una Smart. A bordo di quest’ultima vettura viaggiava il piccolo Manuel, 5 anni, morto nell’incidente. La mamma e la sorellina di 5 anni sono rimaste ferite.

Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, dopo aver noleggiato la Lamborghini i quattro Youtuber si sarebbero messi alla guida del mezzo per circa 50 ore, alternandosi al volante. Sebbene la dinamica sia ancora da definire, sarebbero rimasti poi coinvolti nel drammatico incidente.

Gli agenti stanno cercando di verificare se al momento dell’incidente o nelle fasi precedenti i ragazzi di TheBorderline fossero impegnati a girare un video da postare poi in rete. Nell’ultimo filmato pubblicato sul loro canale TikTok, uno di loro baciava la Lamborghini appena presa a noleggio. Dopo il dramma sotto ai loro video su Youtube non sono mancati gli insulti.

Intanto a Matteo Di Pietro, il giovane alla guida della Lamborghini, volto e fondatore dei The Borderline, è contestato l’omicidio e le lesioni stradali. Anche gli altri amici youtuber rischiano di essere indagati se dovesse essere accertato che stavano girando dei video incitandolo.

#CasalPalocco a me dispiace per il dolore che stai affrontando ma penso che non ti puoi giustificare dicendo “non guidavo io”, la responsabilità ce l’avete tutti e quattro per aver fatto questa challenge stupida e rischiosa su delle strade comuni solo per avere + followers pic.twitter.com/1o17L6Oe2Q

