Se inizialmente Wilma Goich aveva conquistato il popolo dei social (compresa me), pian piano la cantante ha mostrato un’altra faccia che il pubblico non conosceva e che, probabilmente, non sta apprezzando. In vista della diretta del Grande Fratello Vip, la concorrente ha infranto il regolamento.

Wilma Goich cerca “accordi” e strapazza il regolamento del GF Vip

“Domani bisognerebbe mettersi d’accordo sulle nomination”, ha affermato tappando il microfono. Come ben sapete, il regolamento vieta questo tipo di accordi ma, anche in questo caso, la cantante ha bellamente pensato di fregarsene.

Qualcuno dica ai vipponi che, a prescindere dagli accordi, chi resta e rimane nella Casa lo decide il pubblico.

Wilma tu vorresti creare quel clima di terrore nella casa per circondarti di sudditi al tuo comando ma purtroppo non incuti né terrore né rispetto ma soprattutto non hai l’autoritarismo e il dispotismo di Katia Ricciarelli #GFVIP pic.twitter.com/llGb3ZbvKg — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) October 5, 2022



La scheda della concorrente

Star della musica italiana, Wilma Goich raggiunge il successo nel panorama musicale italiano tra gli anni ‘60 e ‘70.

La fama arriva nel 1965 con la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Le colline sono in fiore.

Nel 1967 sposa Edoardo Vianello e nel 1970 nasce la loro prima figlia Susanna. I due si separano nel 1981.

Il 7 aprile del 2020 Wilma vive il periodo più buio della sua vita con la perdita della figlia Susanna: una ferita insanabile nel cuore di Wilma. A darle la forza oggi il nipote Lorenzo, figlio di Susanna.