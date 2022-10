Wilma Goich e Patrizia Rossetti sul piede di guerra. Le due vippone del Grande Fratello Vip, sono molto unite, anche quando si tratta di rimproverare Antonella Fiordelisi, rea di voler esprimere la sua opinione senza paletti.

Dopo la sparizione di alcune scatolette di tonno dalla dispensa, Patrizia Rossetti ha accusato Antonella Fiordelisi di volersi mettere al centro dell’attenzione per via di un intervento sulla questione: “Non vedevi l’ora di essere protagonista di una clip, va bene”, ha sbottato la regina delle televendite.

Antonella, mentre prendeva il sole, ha risposto:

Questa presa di posizione ha fatto arrabbiare Wilma Goich:

Infatti è quello che ci chiediamo anche noi nei tuoi confronti. Cerca di essere meno offensiva. Perché noi non offendiamo. Eh appunto, tu dei ancora arrivarci a questa età e devi ancora imparare. Perché se pensi di avere la stessa esperienza di una persona di 60 anni, ti stai sbagliando. Hai capito? A 70 anni forse avrai l’esperienza che ho io. Adesso no, maleducata. Sei una maleducata.

La Fiordelisi ha aggiunto:

Eh, vedi come siete? Ora state offendendo, io non mi sto zitta perché una persona mi dice di stare zitta e maleducata. Non mi faccio mettere i piedi in testa, mi metti in bocca parole. Siete voi maleducate e false…