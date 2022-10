Associazione contro il bullismo scende in campo: “Bellavia vittimizzato”, petizione per chiedere provvedimenti

Ci saranno provvedimenti al GF Vip 7, nel corso della nuova puntata in programma questa sera? Ne sapremo di più nelle prossime ore, anche se secondo voci di corridoio il padrone di casa Alfonso Signorini sarebbe intenzionato ad eliminare dal reality ben cinque concorrenti. Nel frattempo, oltre ai volti noti che si sono espressi in favore di Marco Bellavia e condannando i bulli, a scendere in campo è stata anche un’associazione contro il bullismo, la quale attraverso il proprio presidente ha lanciato una petizione online.

Associazione contro il bullismo chiede provvedimenti: la petizione

Vincenzo Vetere Presidente di ACBS – Associazione Contro il Bullismo Scolastico ODV attraverso la piattaforma Change.org ha lanciato una petizione per condannare quello che è accaduto a Marco Bellavia, denunciare i bulli e chiedere a gran voce seri provvedimenti:

Quel che si è visto negli ultimi giorni in TV è davvero uno scempio, Marco Bellavia è stato vittimizzato, deriso, offeso e lasciato solo in uno dei momenti più fragili della sua vita.

Vetere ha poi passato in rassegna alcune delle frasi vergognose pronunciate contro l’ex Vippone nei giorni scorsi ed ha spiegato cosa ci sarebbe dietro la raccolta firme:

Con questa raccolta firme richiedo seri provvedimenti verso coloro che hanno VITTIMIZZATO ingiustamente Marco Bellavia ed allo stesso tempo vorrei che lo stesso Marco capisse che non è solo.

Il primo obiettivo delle 1500 firme raccolte è già stato ampiamente raggiunto ed il numero di adesioni continua a crescere con il passare delle ore. Un ulteriore segnale di quanto la vicenda su Bellavia abbia colpito nel profondo e fatto indignare.