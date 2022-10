In tanti continuano ad invocare provvedimenti seri e severi verso i Vipponi che con i loro atteggiamenti nei giorni scorsi hanno spinto Marco Bellavia a prendere l’unica decisione possibile: abbandonare il GF Vip 7. Da ieri si rincorrono le indiscrezioni su ciò che potrebbe accadere nel corso della puntata odierna, ed a quanto pare Signorini potrebbe prendere una decisione mai presa prima.

A svelare gli ultimi retroscena è stata Viviana Bazzani, opinionista e grande conoscitrice di dinamiche televisive, la quale su TikTok ha fatto sapere di essere venuta a conoscenza della scaletta di questa sera (video in apertura).

Ma dunque, cosa dobbiamo aspettarci? La Bazzani ha dichiarato:

Cosa decideranno stasera i vertici Mediaset? La decisione sul bullismo che c’è stato nei confronti del concorrente Marco Bellavia da parte di moltissimi dei concorrenti all’interno del GF Vip non è solo deciso da Alfonso Signorini e dagli autori e dalla stessa Endemol ma soprattutto verrà deciso dai vertici Mediaset.

Sebbene in tanti abbiano puntato il dito contro il padrone di casa, Viviana Bazzani ha tenuto a precisare come, secondo voci di corridoio, Signorini sarebbe su tutte le furie:

Alfonso vuole cacciare cinque persone via. Sarebbe la prima volta nella storia di un reality che si assisterebbe ad una cosa così.

Come sostenuto dall’opinionista, una simile decisione non andrebbe nemmeno a interferire poi più di tanto sulle dinamiche del reality, essendo iniziato appena da due settimane. E’ possibile, dunque, che il prossimo giovedì possano entrare i concorrenti “in panchina”.

La Bazzani ha poi aggiunto un altro aspetto interessante:

Mi preoccupa l’aver visto una bozza della scaletta di stasera, però ho visto quella fatta ieri mattina e può essere che sia stata cambiata, dove alla fine c’era la parte dove si dovrebbe parlare della ragazzina, Ginevra Lamborghini e per questa simpatia con uno degli inquilini. Perchè mi preoccupa? Perché se l’hanno messa alla fine si deduce che non vogliano mandarla via. Ma questa è una scaletta che è stata fatta domenica mattina. Ci sono state molte riunioni e posso dirvi che il clima è veramente incandescente. Ma sono tutti della stessa idea.