Anche Adriana Volpe interviene sul caso di Marco Bellavia. Negli ultimi giorni si è detto tanto su quanto accaduto nella Casa del GF Vip 7. Ex Vipponi e molti nomi noti del mondo dello spettacolo, oltre che la maggior parte dei telespettatori, si sono schierati contro i “bulli” che, con i loro modi, hanno causato senza se e senza ma, l’uscita di Marco Bellavia. Un ritiro (voluto o forzato, ancora non è chiaro), che ha gettato ombre anche sulla conduzione e sul team di autori del reality e provocato un malcontento generale contro un programma di intrattenimento.

Adriana Volpe dice la sua (giustissima) sul caso Marco Bellavia

A commentare in queste ore l’ormai famigerato Caso Bellavia è stata anche Adriana Volpe, ex concorrente ed ex opinionista del GF Vip. Adriana è davvero l’anello mancante in queste edizione bizzarra, dove a prendere il suo posto al fianco di Sonia Bruganelli è stata Orietta Berti, che però al momento continua a mancare della grinta che occorre per un programma simile.

Adriana invece, come sempre sul pezzo, ha fatto un intervento azzeccatissimo nel corso del quale non ha risparmiato proprio nessuno, compreso l’amico Giovanni Ciacci per il quale si era presentata per una sorpresa proprio la scorsa settimana (il video in apertura):

Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria. Doveva essere l’edizione dell’inclusione e della condivisione e invece abbiamo solo assistito ad un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia.

Adriana ha espresso l’indignazione generale prima di fare i nomi, uno ad uno, dei “bulli” dell’edizione: da Elenoire Ferruzzi, protagonista diretta di una storia di discriminazione che avrebbe dovuto comprendere il dolore di Marco, “ed invece gli ha detto vai alla neuro deliri, gli ha dato del disadattato”.

Poi abbiamo conosciuto anche la storia di Giovanni Ciacci, la cui reazione dopo l’abbandono di Bellavia è stata spiazzante. “Ma come è possibile? Giovanni!”.

Ed ancora, Carolina Marconi, donna che ha combattuto contro il tumore al seno e che conosce bene il dolore, della quale Adriana Volpe dice: “Mai mi sarei aspettata una battuta come ‘tu sei patetico’, riferito a Marco”.

Ai tre Adriana ha rivolto una domanda:

Ma secondo voi esistono malattie di serie A e malattie di serie B? O dolori di serie A e dolori di serie B?

Nel calderone dei bulli c’è spazio anche per Wilma Goich, Ginevra Lamborghini, Patrizia Rossetti e Gegia. Solo un paio di Vipponi avrebbero dato sostegno a Marco, “per il resto tutti siete stati complici, tutti siete stati fautori di questo allontanamento”, ha proseguito la Volpe, che ha dato dei falsi a tutti i concorrenti.