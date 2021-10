Tra le novità di quest’anno introdotte nel varietà di Carlo Conti, Tale e Quale Show, c’è il voto social che sembrerebbe favorire, settimana dopo settimana, soprattutto i concorrenti che godono di un supporto molto ampio online. A finire nel mirino c’è soprattutto Pierpaolo Pretelli, ampiamente premiato dal suo grande e fedele esercito di fan.

Voto social a Tale e Quale Show, la proposta

Il voto social a Tale e Quale Show si è così trasformato in una sorta di arma a doppio taglio, con il rischio cioè di votare il proprio beniamino a prescindere, indipendentemente dalla qualità dell’esibizione.

Nel caso di Pierpaolo, un rischio tutto sommato scampato dal momento che il giovane concorrente ha dimostrato finora di essere dotato di ottime doti vocali e non solo, come ribadito anche dal giudizio della giuria, spesso e volentieri dalla sua parte.

L’introduzione del voto social rappresenta anche un’evoluzione della tv, dal momento che è stata data per la prima volta al pubblico da casa la possibilità di esprimersi via Twitter e Facebook. Ricordiamo che il voto espresso permette di far guadagnare punti ai tre più votati e di ottenere una spinta in più in classifica. Proprio questo aspetto però avrebbe fatto storcere il naso, come evidenzia oggi Fanpage.it.

A quanto pare, sarebbero giunte diverse proposte al fine di abolire il voto social o di limitarne l’influenza ai fini della classifica. Nel mirino, come scrive il portale, sarebbero finiti i voti social destinati a Pierpaolo Pretelli ma al momento la produzione del talent non ha ritenuto necessario intervenire modificando la novità di questa edizione.

Però davvero @taleequaleshow, ABOLITE IL VOTO SOCIAL. Che sia per Pretelli, Ciro, Izzo, chiunque: votare per partito preso senza tener conto dell’esibizione non giova a nessuno (in primis ai concorrenti), e compromette l’intera classifica. #TaleEQualeShow — Daniele Villari (@deniols89) October 8, 2021

Per me doveva vincere Leali

Ormai quando c’è il voto social se ne vivano solo quelli che hanno i followers indipendentemente dalla prestazione! — Umberto D’Ambrosio (@umbertom57) October 9, 2021