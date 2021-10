Dopo aver vinto nella precedente puntata di Tale e Quale Show imitando Clementino, Pierpaolo Pretelli in occasione del quinto appuntamento del varietà di Carlo Conti si è calato nei panni di Irama in una difficile interpretazione del brano “Arrogante”.

Pierpaolo Pretelli è Irama

L’ex gieffino ha subito una vera e propria trasformazione per diventare il cantante vincitore di Amici di Maria De Filippi. Impresa ardua per Pierpaolo Pretelli che ha messo in scena una performance di tutto rispetto dalla quale sono emerse tutte le difficoltà del brano.

Sebbene la giuria abbia riservato ottime parole in merito alla somiglianza ed al trucco, questa volta Cristiano Malgioglio, che ha sempre avuto per lui parole di stima e complimenti, è stato più severo rifilandogli delle critiche.

Da parte del paroliere non sono mancate inizialmente parole di stima nei confronti di Pierpaolo:

Ti muovi molto bene in scena sei fantastico e sei molto fortunato perché ti danno dei pezzi molto facili da imitare.

Dopo averlo lodato però, Malgioglio gli ha rifilato una sonora critica:

Sinceramente sei molto distante dal cantante originale, hai cantato con la tua voce, io ti conosco molto bene…

Pierpaolo tuttavia è stato molto bravo considerando la difficoltà dell’imitazione, come ribadito anche da Loretta Goggi. Neanche a dirlo, invece, sui social lo hanno acclamato con grande calore apprezzandone sia la performance che il look e approvando il capello riccio apprezzato anche dalla sua Giulia Salemi. A seguire il video della sua esibizione a Tale e Quale Show di ieri.