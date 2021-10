Cristiano Malgioglio ieri sera ha commentato l’esibizione di Pierpaolo Pretelli che ha imitato Clementino durante la quarta puntata di Tale e Quale Show andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

Devo dirti che a me è piaciuto molto. Perché Pierpaolo ha tenuto il ritmo giusto ed è stato molto più interessante di Clementino. Scusate ma è la verità, quello che penso. Non è vero che faccio delle preferenze. Io sono molto sincero in quello che dico. Non posso dire che non è stato un bel numero altrimenti mentirei. A me è piaciuto tutto come numero quindi dico questo.