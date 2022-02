Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, oltre a discutere di Lulù Selassiè, hanno avuto qualcosa da dire pure nei confronti di Miriana Trevisan. Il tutto è accaduto stamattina, sempre all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Su quel divano ogni volta si mette in posizione, poi parla da sola. – riporta Biccy – Io poi che vengo dal melodramma, quando entra con quei vestiti fuori dal tempo da Violetta Valéry dei tempi della Toti Dal Monte, che è una cantante di tanti anni fa, con questi capelli che mi vien voglia di bruciarglieli da quanto sono brutti.

Poi si mette lì in posa e parla, annuisce e fa la commedia e parlotta da sola, si è creata il vuoto. Ogni volta che la vedi è sempre abbracciata a una di loro come dire ‘ ti consolo io’. Lei è così melodrammatica mio Dio. Quella è un serpente, ‘il cobra non è un serpente…’ (citando la canzone di Rettore, ndr). Ormai lei e quelle con cui sta sono uguali, si comportano allo stesso modo e sono false.