Floriana Secondi non ha preso bene la nomination all’Isola dei Famosi. Per questo motivo, la concorrente si è scagliata anche contro Estefania, invitandola a farsi i fatti suoi.

“Voglio andare a casa”, Floriana sbotta e attacca Estefania all’Isola

“Siamo in nomination io e Floriana ma non è con me perché l’ha presa molto male”, ha affermato Clemente Russo durante un confessionale. Estefania, invece, ha cercato di tranquillizzare la naufraga dopo la nomination ricevuta dalla Di Pietro:

Carmen mi ha detto che non ha niente contro di te!

Floriana, a questo punto, si è scagliata contro la modella:

Voglio andare a casa, tanto io c’ho da fare. Non ti devi mettere in mezzo e fatti i fatti tuoi e non fare la populista. Vai, fammi la cortesia… No, non ce l’ho con te ma non voglio che fai la populista.

“Lei non si aspettava la nomination da parte di Carmen” ha aggiunto Clemente. “Io non ho niente contro Floriana, l’ho detto in diretta! Non è colpa nostra si devono accettare le regole del gioco”, ha commentato Carmen.

Anche Edoardo Tavassi ha invitato Floriana a tranquillizzarsi: “Conta fino a dieci Flo. Quando le parte la vena non ci vede… non l’accetta. Le si chiude la vena, non la prende così”.

E Guendalina ha aggiunto: “Deve essere prima in tutto e questa cosa non l’accetta. Non lo capisce, lei non la prende così”.

QUI IL VIDEO.