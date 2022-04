Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi, parla della sua dolce metà, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi al fianco del fratello Edoardo: “Sì, loro litigano sempre e ognuno ha le sue ragioni”, svela l’imprenditore intervistato da FanPage.

Il fidanzato di Guendalina Tavassi parla della denuncia all’ex marito

Federico ha spiegato anche per quale motivo Guendalina Tavassi ha deciso di partire per l’Isola dopo la difficile separazione da Umberto D’Aponte e la conseguente denuncia per presunte violenze:

Il fatto che questo è il suo lavoro e ha fatto una scelta proprio pensando ai suoi figli, contrariamente a quello che pensano molti. Il suo lavoro durante l’anno le consente di avere molto tempo libero e di stare h 24 con i bambini. Se li lascia per due mesi con i nonni è solo per poter garantire loro una vita migliore possibile.

Federico, ha commentato (tagliando corto) anche la faccenda legata all’ex marito:

Che cosa l’ha spinta a denunciare e a rendere pubblico il caso delle presunte violenze? Preferisco non parlarne.

Lo scandalo dei video hot”

E per quanto riguarda lo “scandalo” delle foto e video privati circolati sul web, Perna ha un suo punto di vista:

Se Guendalina ne soffre ancora? È più che altro la gente a parlarne ancora. È un personaggio pubblico dunque è normale che ne sia nato un caso mediatico, ma è una cosa che sarebbe potuta succedere a chiunque. Mi da fastidio che venga ancora associata a quell’episodio, ma fa parte del mestiere. Lei mi ha insegnato che l’apparenza inganna: inizialmente anch’io l’avevo giudicata sulla base di questi fatti noti e spiacevoli. Conoscendola, ho scoperto una persona completamente diversa.

Federico Perna ha confidato di pensare anche ad un figlio con Guendalina Tavassi:

Non è prematuro, anzi. Stiamo solo aspettando di avere le condizioni giuste, ma ne abbiamo già parlato. Io non ne ho e vorrei averne. Anche lei lo vorrebbe, me lo ha detto anche prima di partire per l’Isola. Ci siamo lasciati con parecchi progetti e promesse.