Difficoltà lavorative per gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip? Al termine della settima edizione, alcuni di loro hanno presenziato a qualche serata in discoteca ed altri hanno pubblicizzato dei supermercati e poco altro. Niente TV e nemmeno progetti importanti (non al momento almeno).

I vipponi del Grande Fratello Vip non lavorano dopo il reality?

Anche per questo motivo, dopo aver visto le storie Instagram di Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon al cinema e Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Alberto De Pisis a cena insieme, l’ex gieffino Luigi Favoloso ha fatto una riflessione sul loro venerdì sera:

Ho guardato per curiosità le storie dei ragazzi appena usciti dal Grande Fratello Vip. Ieri era venerdì, qualcuno ha passato la serata al cinema, altri in casa. Io quando ho fatto in GF nel 2018 il primo venerdì sera senza lavoro l’ho fatto a fine 2019, un anno e mezzo dopo. Forse quei fandom di coppia ottenuti fondendo i nomi dei personaggi, o storpiandoli, in realtà sono una ca*ata sopravvalutata. Si pensa che il pubblico sia tutto come quei 500 invasati che lanciano hashtag e fanno le collette per gli aerei.

Dopo l’uscita dalla Casa del GF Vip, Oriana ha fatto qualche serata in discoteca mentre Tavassi e Onestini hanno annunciato delle date per incontrare gli estimatori.

Gli ex vipponi stanno già lavorando sui social ma, del famoso successo del passato non vi è – oggettivamente – traccia.

Cosa ne pensate?