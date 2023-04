Giaele De Donà e Bradford Beck si sono lasciati dopo la fine del Grande Fratello Vip? Proprio in merito a questa indiscrezione, l’ex concorrente del reality show è intervenuta a gamba tesa sulla questione.

Giaele De Donà e Bradford si sono lasciati dopo il Grande Fratello Vip?

Giaele, da qualche giorno, non si fa vedere più con Bradford, tanto da far vociferare i malpensanti. Per questo motivo, dopo pettegolezzi e gossip infondati, la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di intervenire su Twitter smentendo le voci di una possibile crisi con il marito:

Per tutti quelli che stanno festeggiando perché pensano che io mi sia mollata solo perché non vedono mio marito nelle mie storie da 10 giorni, volevo dirvi che potete smettere di ballare la Macarena perché Brad c’è.

