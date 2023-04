Melita Toniolo parla di Giulia Salemi e svela un retroscena sul GF Vip

Melita Toniolo ha sostituito Giulia Salemi in radio: “Nessuna gelosia né attacco sui social, ha fan educati e gentili. Questo dice molto di quello che ha seminato nella sua vita e nella sua carriera”, ha svelato raggiunta da FanPage.

La Diavolita del GF (ha partecipato all’edizione andata in onda nel 2007) svela che l’avrebbero voluta pure per l’edizione famosa ma ha rinunciato:

Mi è stato proposto, ma ad oggi per me è un no. Non ho nulla contro il GF perché mi ha dato tutto quello che sono, ma sono passati tanti anni e sono diventata una persona riservata. Anche sui social, non racconto mai per filo e per segno la mia giornata.

Il mio GF era completamente diverso da ora. A guardare la nostra edizione ci si divertiva tantissimo perché in una serata c’erano scherzi, sketch e prove della settimana. C’era anche il momento del pianto, ma durava circa venti minuti. Anche le litigate erano molto più naturali, mentre adesso forse calcano un po’ la mano. Poi noi eravamo in pochi, sempre gli stessi, non entrava mai nessuno.

È vero, quando ho partecipato io non c’erano i social, uscivi dalla casa ed era diverso. Ognuno raccontava la sua storia. La gente ti faceva i complimenti ma ti diceva anche cose che non avresti mai sentito nella tua vita se non avessi fatto il GF. C’erano i fanclub su Myspace probabilmente.