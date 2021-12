Francesca Cipriani ha deciso di non continuare il suo percorso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e quindi ha voluto abbandonare il gioco per via di alcuni problemi di salute come da lei stessa dichiarato.

Francesca Cipriani lascia il Grande Fratello Vip

Ho dei problemi fisici, ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Sono entrata che ero titubante, ancora ci sono momenti in cui non sto bene.

Miriana, Gianmaria, Lulù, Manuel e Katia, Giucas e Carmen hanno deciso di rimanere.

Il resto dei concorrenti riferirà la propria decisione il prossimo venerdì sera.

Chi è la Cipriani

Nota showgirl originaria di Sulmona, Francesca Cipriani, 37 anni, è conosciuta principalmente per i notevoli trattamenti di chirurgia estetica al seno ai quali si è sottoposta.

Ha debuttato in tv per la prima volta nel 2005 all’interno del telegiornale locale Onda Tv e ha acquisito maggiore notorietà partecipando all’edizione del Grande Fratello nello scorso 2006.

Negli anni ha collezionato varie esperienze televisive presenziando in diversi programmi come Colorado, Pomeriggio Cinque e tanti altri ed è stata la vincitrice del reality La pupa e il secchione – Il ritorno nel 2010.

La sua carriera televisiva continua tuttora: nella stagione 2020-2021, è entrata a far parte del cast de La pupa e il secchione e viceversa.