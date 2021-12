Alex Belli squalificato dal Grande Fratello Vip esce con Delia Duran – VIDEO

Alex Belli è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip per non aver rispettato le regole anti Covid dopo aver visto la moglie Delia Duran.

Ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto. – ha esordito Delia arrabbiatissima con Alex – Sei caduto in pieno in una trappola e ho una dignità. Io ho deciso che la nostra storia finisce qui, mi dispiace. Ma non ce lo faccio più. Tu sei un grande manipolatore.

Quando il man del game ha capito che Delia Duran faceva sul serio, ha rotto le norme anti-Covid ed è andato ad abbracciare la moglie cercando di rasserenarla.

Soleil Sorge ha portato la valigia fuori ad Alex invitandolo ad andare via.

Così è stato.

Mi sento in profondo imbarazzo guardando Alex e Soleil. Mi chiedo se tutto quello che stanno vivendo corrisponda a una storia già scritta, già pianificata da loro in ogni dettaglio, o se è il frutto di una serie di emozioni che non hanno saputo controllare. insomma, è tutto finto oppure no? Io un’idea me la sono fatta, ma da conduttore di questo programma, mi limiterò a raccontare quello che accade, nel bene e nel male. Poi sarà il tempo a dare risposta a tutte le legittime domande.