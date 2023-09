Elenoire Ferruzzi ospite di Giada Di Miceli durante Non succederà più su Radio Radio, ha sparato a zero sulla nuova edizione del Grande Fratello, commentando il calo di ascolti della seconda puntata.

Se vogliono cambiare dinamiche non avranno mai successo. Lo hanno fatto e effettivamente io so che non sta andando bene e deve andare ancora peggio. Non ho nulla contro i personaggi di quest’anno, anzi alcuni li conosco. Fiordaliso è una mia carissima amica, non c’entrano le persone che ci sono all’interno ma le dinamiche che vogliono attuare. Sono sbagliate.

Quindi non si può trasformare un programma nato come trash perché è un reality, se vogliamo un programma culturale vanno a vedere Quark o un altro tipo di cosa. Il Gf è quello, offre quello.

Il calo d’ascolti? Bene gli sta. Le persone non vogliono vedere questo. Checché si lamentano e dicono, loro vogliono vedere il trash, i litigi. Vogliono vedere le parolacce, tutte le ‘brutture’ che hanno asserito di aver visto l’anno scorso, vogliono questo. Poi, che non me ne voglia nessuno, il pubblico che segue il Gf è medio-basso.

E per quanto riguarda la scorsa edizione, la ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 aggiunge:

Le esagerazioni le hanno volute loro, il cast lo hanno scelto loro. Quindi non si nascondessero dietro un dito perché non funziona così. Anzi, sono andate bene per otto mesi, ci hanno guadagnato per otto mesi e poi è stato detto che il cast era sbagliato.

Eh però per otto mesi è andato bene. Poi, proteggendo alcune persone che avevano detto l’impossibile e facendola pagare ad altre compresa la sottoscritta. Io e tanti altri abbiamo pagato per tutti e siamo dovuti uscire. Hanno palesato una mia azione che invece per altri l’hanno volutamente coperta perché gli serviva averli dentro. Però l’odio di tutta Italia me lo sono dovuto subire io.

Ci hanno mangiato per anni con il trash. E adesso metteranno qualche figura ‘macchiettistica’ che decideranno loro, perché lì le figure del mondo Lgbt, come posso essere io e come possono essere tante altre, devi entrare in quel programma ed essere una figura macchiettistica.

Non devi manifestare sentimenti, non puoi dire assolutamente di esserti innamorata, cosa che invece gli altri possono fare. Io per aver esternato i miei sentimenti sono stata letteralmente perseguitata per un anno.

Quindi, o fai la macchietta lì o ti cacciano. E se voglio fare la macchietta lo decido io. Tu non puoi tarparmi le ali perché Elenoire è quella divertente dei video ma c’è tutt’altro. E l’ho dimostrato e sono stata additata come pazza. E’ stato tutto insabbiato.