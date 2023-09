Chiara Ferragni e Fedez sono attualmente al centro del gossip per via di un “botta e risposta” a distanza con Giulia De Lellis (che troverete qui). I Ferragnez sono “protagonisti” anche del Grande Fratello per via di una soffiata di Dagospia che riguarda Rosy Chin, attuale concorrente del reality show.

Rosy Chin: quel tavolo per Fedez e Chiara Ferragni, il retroscena

Secondo quanto ci rivela Ivan Rota di Dagospia, pare che all’interno del locale milanese di Rosy Chin del Grande Fratello, ci sia un tavolo sempre riservato a Fedez e Chiara Ferragni qualora vogliano andare a mangiare del sushi:

Il personale del ristorante della cinese Rosy Chin , nel cast del GF, dice che tutte le sere c’è un tavolo riservato a Chiara Ferragni e Fedez nel caso si presentino…

La scheda della concorrente del Grande Fratello

Rosy Chin, 37 anni, è nata a Milano ed è una chef. È cresciuta in una famiglia di ristoratori, ma si è creata le sue opportunità da sola, grazie a studio, impegno e sacrifici.

Oggi gestisce un ristorante di successo a Milano ed è conosciuta come The Queen of Sushi. È grata alla cucina perché l’ha aiutata a lenire le ferite di un passato in cui si sentiva diversa, troppo cinese per gli italiani, troppo italiana per i cinesi. Oggi, invece, ha capito che questo la rende unica. Ha tre figli.