Giulia De Lellis ci ha provato a cancellare le prove ma gli screenshot l’hanno tradita ed a quel punto non c’è stato nulla da fare. Dopo la reazione di Fedez è arrivata anche quella di Chiara Ferragni, colei che sarebbe stata direttamente colpita dal gesto social della collega influencer.

Anche Chiara Ferragni replica a Giulia De Lellis

Non si sa se Giulia De Lellis stia ancora ridendo dopo la recensione di Selvaggia Lucarelli sullo speciale di Sanremo di The Ferragnez, ma una cosa è certa: Chiara Ferragni e il marito Fedez non l’avrebbero affatto presa benissimo.

I due coniugi non hanno replicato direttamente alla De Lellis, ma dopo aver scoperto lo screen del commento poi cancellato di Giulia, hanno preso in prestito le parole degli utenti del web per dire la loro in merito.

Se Fedez ha messo un ‘mi piace’ al commento di una utente che su Twitter faceva riferimento al viaggio in Israele di Giulia con il fidanzato, Chiara Ferragni ha invece messo un like ad un commento altrettanto critico nei confronti dell’ex volto di Uomini e Donne:

Potrei parlare della famosa mancata solidarietà femminile,della misoginia da donna a donna o dell’assenza di obiettività perché in questi commenti tutto è lecito solo quando si parla di un grande successo come quello della Ferragni. MA dirò solo: non piangere acrimoniosa.

Giulia resterà in silenzio o lancerà una nuova frecciatina ai Ferragnez?