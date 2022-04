Guendalina ed Edoardo Tavassi stanno letteralmente infiammando i bookie. Sono loro (ancor prima del loro ingresso ufficiale) i vincitori dell’Isola dei Famosi 2022, almeno secondo i pronostici degli scommettitori.

Scintille tra i fratelli Tavassi nella prima settimana all’Isola dei Famosi: Edoardo e Guendalina, che giocano in coppia come unico concorrente, sono sbarcati da pochi giorni a Cayo Accopiada e hanno già cominciato a discutere animatamente.

Il duo “esplosivo” del reality ha conquistato i bookmaker: gli analisti di Stanleybet.it li piazzano in cima alla lavagna del vincente a 4 volte la scommessa, davanti a Floriana Secondi a 5 e a Clemente Russo a 6 volte la posta.

Stessa quota per i Rodriguez, papà Gustavo e Jeremias, e per la coppia Nicolas Vaporidis – Estefania Bernal, con Blind e Roberta Morise che inseguono a 7, come Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

Si sale a 8 per Ilona Staller e Roger Balduino, doppia cifra per Lory Del Santo e Marco Cucolo, a 10 come Jovana Djordjevic e Laura Maddaloni. Ultimi a 20 i Cugini di Campagna con il solo Nick a rappresentare la coppia dopo l’espulsione immediata di Silvano per via della bestemmia.