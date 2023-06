Chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023? A meno di 24 ore dalla finale del reality, Vladimir Luxuria, opinionista insieme ad Enrico Papi, ha cercato di dare una sua risposta, parlando anche degli altri finalisti del reality. Scopriamo cosa ha riferito nel corso di un suo recente intervento.

Vincitore Isola dei Famosi 2023: cosa pensa Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria è intervenuta nel corso di Turchesando, la trasmissione di Radio Cusano Campus condotto da Turchese Baracchi, e ripresa dalle colleghe di IsaeChia.it. L’attivista si è espressa sul vincitore dell’Isola dei Famosi: chi sarà? L’opinionista è stata molto diplomatica e si è limitata a rispondere:

Chi deciderà il pubblico…Mi auguro che vinca una persona che ha vissuto l’Isola non solo di strategia, che ha vissuto la fame, le intemperie e che abbia regalato momenti di riflessione e di sorriso.

Ad ogni modo ha svelato ciò che pensa dei naufraghi ancora in gara ed in corsa per la finale, a partire da Helena Prestes e dalla veridicità del suo rapporto con il compagno Carlo Motta:

Io sapevo di questa relazione con Carlo e dovendo commentare l’Isola sono andata a spiare un po’. Sono andata sul profilo Instagram di Carlo e poi l’ho conosciuto… Mi è sembrato molto dolce e ho detto “Helena questo se lo magna” a livello di carattere. Non so da quanto stanno insieme, certo è che Gian Maria ha molto cambiato l’atteggiamento… Appena è arrivato sull’altra Isola si è messo con la maggioranza e ha criticato Helena. Ha voluto far passare Helena per bugiarda quando stava in nomination contro di lei. E’ strategia.

Vladimir al tempo stesso ha accusato anche Helena di aver giocato di strategia: “ha usato la strategia della bullizzata giocandoci molto sopra”. Ed ha aggiunto di aver centrato l’obiettivo:

Sono tutti caduti nella sua trappola perché parlano sempre di lei.

Ma ecco cosa ha aggiunto sugli altri naufraghi: