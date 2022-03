Proseguono i pronostici sul vincitore del Grande Fratello Vip. Gli scommettitori, nonostante le numerose previsioni, hanno in mente solamente un nome per il trionfo: Jessica Selassiè.

La maggiore delle sorelle Selassiè potrebbe conquistare il primo posto ed uscire vincitrice dalla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Qualora ciò accadesse tornerebbe a casa con un bottino di 100mila euro, metà della quale da devolvere in beneficenza.

Testa a testa, invece, per Davide Silvestri e Lulù Selassiè, entrambi a 2,70. Si sale a 7 per il successo di uno tra la modella Delia Duran e l’esperto di vini Barù.

Ultimo Giucas Casella a 22 volte la scommessa. Proprio il “maghetto”, secondo i sondaggi online, dovrebbe essere il primo eliminato di stasera.

Dopo Alessia Macari (prima edizione) e Paola Di Benedetto (quarta edizione), Jessica Selassiè sarà la terza donna che si porterà a Casa la vittoria del Grande Fratello Vip?

#jerù #jessvip per me stasera sul podio ci sono SOLO le ragazze

1) jessica

2) lulù

3) delia

se lo meritano loro 3 and you cant change my mind pic.twitter.com/3dN27iSupM

— IESSIHA (@nonlosoboy) March 14, 2022