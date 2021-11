Il pronostico vincitore GF Vip impazza in Casa. Tempo di previsioni per i nostri vipponi. E così, nonostante la finale sia molto lontana (si parla di marzo), Carmen Russo e Francesca Cipriani hanno fatto una loro ipotesi sul possibile trionfatore di questa sesta edizione.

Secondo Francesca Cipriani arriveranno in finale Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. L’ex Pupa ha anche affermato che i siti degli scommettitori mettevano anche il suo nome sul podio.

Francesca naturalmente non sa che le cose sono cambiate. E lei, tra tirate di capelli a Giucas Casella e porte sradicate alla ricerca del presunto fidanzato, in quella Casa ha praticamente stancato tutti (anche perché si risveglia dal torpore solamente in prossimità delle puntate in diretta).

Anche Carmen Russo si è trovata d’accordo con il parere dell’ex Pupa menzionando Aldo Montano e Manuel Bortuzzo come possibili vincitori della sesta edizione del Grande Fratello Vip più noioso della storia.

Personalmente credo che Manuel non vincerà per un solo motivo: l’allungamento del reality show. Appena scoprirà che il GF Vip termina a marzo e non a dicembre, non so se riuscirà a proseguire fino al termine: voi cosa ne pensate?