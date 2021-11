Chiacchierando con Soleil, Alex e Sophie, Manuel Bortuzzo ha fatto l’ennesima battuta alle spalle di Lulù Selassiè ringraziando anche gli autori del Grande Fratello Vip per averlo sostenuto.

Manuel ringrazia il GF Vip, c’entra Lulù: la rete non apprezza

Soleil ha raccontato di aver ricevuto da Katia Ricciarelli l’invito a dormire nella sua stanza privata insieme a lei. Per questo motivo, chiacchierando con gli amici del GF Vip, si chiedeva se fosse possibile che un altro concorrente potesse riposare senza lo sguardo indiscreto delle telecamere sempre addosso.

“Mi ha detto di venire a dormire con lei, si può?”, ha chiesto Soleil. “Sì, se sei con lei forse puoi…” ha ipotizzato Sophie.

Manuel è intervenuto specificando che anche Lulù tempo fa aveva pensato di dormire con lui nella sua stanza privata facendo richiesta al GF Vip: “Lo Aveva richiesto lei, mica io…”, ha aggiunto prontamente Bortuzzo.

Poi ha ringraziato (scherzosamente) il GF per averle detto di no: “Grazie Grande Fratello…”. Nonostante Manuel sia stato chiaramente ironico, la rete non ha apprezzato ancora una volta questa presa in giro alle sue spalle.