Video concorrente GF Vip: amatissima ex tronista di Uomini e Donne verso il reality? L’indizio

Nuovo indizio nuova corsa: chi si nasconde dietro il video sulla futura concorrente del GF Vip 7? Nelle passate ore la pagina social del reality condotto da Alfonso Signorini ha sfornato un nuovo indovinello. Nella breve clip di una manciata di secondi si vedono piccoli indizi accompagnati da una frase: “L’amore si dimostra, non si promette”. E già in tanti credono possa trattarsi di una amatissima ex tronista di Uomini e Donne.

Concorrente GF Vip: Teresa Langella da Uomini e Donne alla Casa più spiata d’Italia?

Nel video sulla nuova concorrente del GF Vip 7 è stata affiancata la didascalia: “L’amore vissuto solo in ‘teoria’? Non fa per lei… e non vede l’ora di dimostrarlo”. A chi fa riferimento questa descrizione?

Come sempre a venirci in soccorso sono i tanti utenti che hanno prontamente replicato all’indizio social dicendosi certi (o quantomeno speranzosi) della presenza di Teresa Langella nella Casa di Cinecittà.

Un piccolo indizio ulteriore, analizzando con attenzione il video in questione lo abbiamo intravisto facendo un fermo immagine sulle mani della protagonista ed un confronto con alcuni scatti che immortalano la Langella. Le somiglianze sarebbero evidenti.

A proposito di unghie però, si nota una certa compatibilità anche tra quelle della misteriosa concorrente e Carolina Marconi, già ex gieffina e in corsa per il GF Vip:

Ex tronista di Uomini e Donne, il nome di Teresa Langella era trapelato già nelle passate settimane tra le candidate ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. Era stato l’esperto di gossip Amedeo Venza a fare il suo nome ed ora potrebbe essere una certezza.

Nel programma di Maria De Filippi, tre anni fa, Teresa aveva conosciuto Andrea Dal Corso, ma la scelta non si era consumata nel migliore dei modi. Il giovane era poi tornato ben presto sui suoi passi e da allora non si sono più lasciati formando una delle coppie più solide ed amate della trasmissione. Se così fosse, noi saremmo già pronte a diventare bimbe di Teresa.

Anche quello di Carolina Marconi era trapelato dopo un indizio di Davide Maggio che aveva ripreso le iniziali “CM”. Carolina ha già partecipato al reality condotto da Barbara d’Urso. Si trattava della quarta edizione vinta da Serena Garitta.

Voi cosa ne pensate?