Giulia Salemi, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe avere un ruolo attivo direttamente dallo studio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7 in partenza dal prossimo 19 settembre su Canale 5.

Nello studio del GF Vip al fianco di Alfonso Signorini saranno già presenti Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste. Viste le ultime polemiche dopo la riconferma di Lady Bonolis, si è pensato di portare in studio un personaggio amatissimo dal pubblico come Giulia Salemi?

La “mossa” non sarebbe affatto errata qualora l’indiscrezione si rivelasse veritiera.

Orietta Berti potrebbe risultare un pesce fuor d’acqua (anche se io ho piena fiducia in lei) mentre Sonia Bruganelli (senza possibilità di smentita direbbe qualcuno) resta un personaggio controverso che il pubblico non ama.

Mettere in studio Giulia Salemi, volto conosciuto e amato che conosce alla perfezione il reality show, sarebbe una mossa assolutamente vincente.

Già si era parlato della possibilità di ritrovarla nel backstage per raccogliere le emozioni a caldo dei concorrenti eliminati ma oggi, secondo Amedeo Venza, la Salemi potrebbe avere un ruolo ancora più interessante:

Un ruolo particolare per Giulia Salemi al GF Vip. Stando ad alcune indiscrezioni non sarà l’inviata del reality ma avrà un ruolo tutto suo in ogni puntata direttamente dallo studio tv.