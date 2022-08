Davide Maggio (fonte, nel settore, più che attendibile), durante una diretta social con Pino Strabioli, ha confermato la partecipazione di Fariba Tehrani al Grande Fratello Vip, così come ha riportato fedelmente la pagina Instagram gfvipnews.

Fariba Tehrani al Grande Fratello Vip

Della mamma di Giulia Salemi verso la Casa del GF Vip, aveva parlato anche Dagospia: “La mitologica ex isolana Fariba, madre della bonissima Giulia Salemi, sogna di partecipare alla prossima edizione del Gf vip. La conturbante iraniana riuscirà nel suo intento? Chi vivrà vedrà”.

E se mamma Fariba potrebbe entrare nella Casa, anche Giulia Salemi potrebbe avere un ruolo in questo GF Vip 7, proprio come ha recentemente fatto sapere the pipol:

Al momento è solo un rumors ma pare che Giulia Salemi nel prossimo Grande Fratello Vip potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage, con i coinquilini appena eliminati. Questo rumors al momento è un’idea in corso chepotrebbe fortemente concretizzarsi.

Concorrenti GF Vip, tutti i nomi

La prossima edizione del GF Vip 7 si preannuncia molto interessante sotto vari profili. Se lo scorso anno Alfonso Signorini aveva puntato sulla storia di disabilità raccontando la vita di Manuel Bortuzzo, quest’anno affronterà un nuovo delicato tema grazie alla presenza di Giovanni Ciacci, che un anno fa ha scoperto di essere sieropositivo.

Non è da escludere che si possa parlare anche di un’altra tematica lasciando trapelare l’ipotesi di un concorrente transgender.

Chi potrebbe entrare in Casa? Da qui sono prontamente scattate alcune ipotesi più o meno fattibili e la prima potenziale concorrente a venire in mente è Elenoire Ferruzzi.

Nella Casa più famosa d’Italia potrebbe entrare anche Simone Rugiati e Fariba Tehrani.

Tra gli altri possibili concorrenti spazio anche per Pamela Prati, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, Chadia Rodriguez, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi.

Tra gli altri possibili nomi emersi sono saltati fuori anche quelli di Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Brenda Asnicar.