Pietro Palumbo è un avvocato siciliano e sta insieme a Levante da circa tre anni. La coppia ha sempre cercato di mantenere il loro rapporto lontano dal gossip, così come rivela la cantautrice:

Levante è lo pseudonimo di Claudia Lagona.

Alma Futura, la figlia della cantante siciliana è nata il 13 febbraio del 2022. Ecco le sue parole sui social per annunciare il suo arrivo:

Alma è un nome di origine latina: ‘almus’ significa ‘che nutre, che dà vita’, ed infatti era il titolo dato ad alcune divinità come romane come Venere, Cerere e Maia. Ha preso poi a significare anche ‘gentile, che fa del bene’. Il corrispettivo di origine ebraica significa invece ‘fanciulla’.

Il secondo nome Futura riporta subito alla memoria il brano di Lucio Dalla.

L’ho scritta al pianoforte il 4 marzo dello scorso anno, a tre settimane dal parto. Era un momento difficile. In quanto madre ti è detto che non devi che gioire di quello che ti è accaduto, ma in verità c’è tanta solitudine e tanto buio dopo il parto. Quel giorno ho scritto la melodia di Vivo, quasi fosse una preghiera: “Vivo come viene / vivo il male vivo il bene / vivo come piace a me”. Un augurio di tornare a vivere.

Quello che vorrei far passare è l’intensità del tema. Come tantissimi dei miei brani, non è immediato. Anche se oggi è difficile, vorrei che la gente potesse fermarsi ad ascoltarlo. È un testo che ha bisogno di tempo, di qualche ascolto. Ma non mi interessa mettere una bandiera da nessuna parte. Qualcuno ha detto che questo brano è un manifesto femminista, ma non lo è, io ho raccontato la mia esperienza perché la musica per me è salvifica, uno sfogo. È stato un momento rivoluzionario per me, mi ha cambiata. Diamo per scontato tante cose, ma le madri fanno grandi sacrifici. Nonostante il dolore, essere madre, essere donna, è una grande fortuna. Il parto è un’esperienza che ti avvicina a Dio – che ci credi o no – a qualcosa di celeste, di altissimo, che raggiungi solamente attraverso quest’esperienza.

Vivo, a una prima impressione, non sembra un brano sulla depressione. “Vivo un sogno erotico, la gioia del mio corpo è un atto magico”: c’è tantissimo desiderio di tornare a certe sensazioni. Ora, a un anno da quel momento, posso dire di essermi ripresa. In realtà il brano non nasce con questo arrangiamento. È stato vestito in maniera più aggressiva anche perché se no ci saremmo tutti tagliati le vene, a seguire musicalmente il testo sarebbe stato un errore. (Fonte: Rolling Stone)