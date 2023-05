Ma quindi qual è il destino della giuria di Ballando con le Stelle? Da settimane si rincorrono i rumors relativi alla nuova edizione del talent ballerino in salsa Vip condotto da Milly Carlucci. Tra chi ipotizzava un cambio radicale della giuria, chi sosteneva che sarebbe mutata solo per metà e chi invece lasciava intendere la conferma in blocco del cast storico, solo in queste ore sarebbe giunta l’attesa fumata bianca.

Ballando con le Stelle: tutta la verità sulla giuria

Dagospia ha fatto sapere che Milly Carlucci avrebbe deciso ufficialmente sulla giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ebbene, torneranno a sedere dietro la scrivania del talent di Rai1 gli stessi volti di sempre, ovvero: Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

A proposito della nota giornalista, il suo nome era circolato tra quelli dei possibili giurati che sarebbero ‘venuti meno’ nella nuova edizione di Ballando. Nulla di più falso, come spiegato dalla stessa Selvaggia in una intervista al settimanale Chi:

Ho lasciato che le voci corressero e si accavallassero ma ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata, quando la verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso. A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose.

Al momento tuttavia non vi sarebbe alcuna conferma sull’approdo nel programma (in giuria?) di Barbara d’Urso ma anche in merito la Lucarelli ha detto la sua:

Ho letto di tutto, ma non avrei nulla in contrario se partecipasse. Credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma solo in alcuni ruoli prestabiliti. Ballando, al contrario di quel che si possa pensare, non è una passeggiata. Bisogna fare un grandissimo gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche. Lei sarebbe disposta a fare un passo indietro e scendere a compromessi con il suo ego?