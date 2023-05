Barbara d’Urso lascia definitivamente Mediaset? Questa l’indiscrezione in merito alla celebre conduttrice di Pomeriggio 5, circolante ormai da tempo. Dopo la chiusura dei suoi programmi – Domenica Live e Live Non è la d’Urso – erano iniziati a circolare dei rumors che volevano Carmelita sempre più vicina alla Rai. Ma cosa c’è di vero?

“Tutto può succedere”: così Barbara d’Urso aveva commentato il suo possibile passaggio alla concorrenza in una intervista al settimanale Gente. A fare maggiore chiarezza sulle indiscrezioni legate a Barbarella, ci ha pensato DavideMaggio.it.

Secondo quanto si legge sul blog, le intenzioni dei vertici di Cologno sarebbero certamente quelle di portare avanti il lungo sodalizio ma a delle precise condizioni.

Va ricordato che Barbara d’Urso ha un contratto in esclusiva con Mediaset fino a dicembre 2023 e questo di fatto andrebbe ad escludere ogni possibile nuovo impegno (in Rai o su Netflix) fino alla fine dell’anno. Ma cosa accadrà dal 2024? Ecco cosa scrive DavideMaggio.it:

Ebbene, la conduttrice ha giocato d’anticipo facendo pervenire ben 8 mesi prima della scadenza una richiesta di rinnovo contrattuale che avesse una garanzia ben precisa: un prime time su Canale 5 (l’ultimo è Live – Non è la D’Urso del 2021). Mediaset le ha risposto picche. A Cologno, infatti, le policy aziendali vanno in una direzione diversa da quella dell’esclusiva “a scatola chiusa” come insegna il caso Marcuzzi e non ci sono al momento progetti concreti in prima serata per la conduttrice nei palinsesti in via di definizione.

Se, dunque, da parte di Mediaset un ‘no’ c’è stato, è pur vero che la volontà dell’azienda guidata da Piersilvio Berlusconi è quella di trattenere l’artista, che da anni presidia il pomeriggio della rete ammiraglia, ma alle proprie condizioni in termini di sostenibilità economica. Così come è vero che Barbara D’urso avrà iniziato a guardarsi intorno.