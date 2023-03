Da questo sabato 18 marzo 2023, prende ufficialmente il via il Serale di Amici 22, in onda nella prima serata di Canale 5. Quindici in tutto i concorrenti che si sfideranno per conquistare l’ambita finale ed il titolo di vincitore. Ma quali sono i veri nomi dei cantanti e dei ballerini?

Veri nomi dei concorrenti del Serale di Amici 22

Otto ballerini e sette cantanti si sfidano nel corso del Serale di Amici 22. Soprattutto tra i cantanti, non mancano i nomi d’arte. Ma quali sono i veri nomi degli allievi? Su 15, ben sei hanno dei nomi d’arte: scopriamo come si chiamano davvero.

NDG (cantante): il suo vero nome è Nicolò Di Girolamo. Ventidue anni, l’allievo approdato nel Serale di Amici 22 ha già sperimentato sulla sua pelle il successo, dopo aver vinto un disco d’oro con Panamera.

Cricca (cantante): il suo vero nome è Giovanni Cricca, classe 2004, è nato a Riccione. A soli 5 anni si è trasferito a Sidney con la famiglia e qui ha studiato canto presso il Sydney Children’s Choir.

Samu (ballerino): il suo vero nome è Samuele Segreto. Giovane ballerino di hip hop, ha 18 anni ed è originario di Monreale, in provincia di Palermo. Ha di recente esordito anche come attore.

Aaron (cantante): all’anagrafe Edoardo Boari, classe 2005 è nato a Nocera Umbra, in provincia di Perugia.

Piccolo G (cantante): Giovanni Rinaldi è il suo vero nome. Classe 2000 viene dalla provincia di Macerata. Quando a 16 anni si innamora del rap e del fereestyle, inizia a pubblicare i primi lavori su Youtube e Spoty con l’alias Junior G.

Wax (cantante): il suo vero nome è Matteo Lucido, 20 anni di origini milanesi. Leggendo alla bio del programma, apprendiamo: “Wax ha 20 anni, vive a Milano con i genitori, il fratello e il cane Black. La passione per la musica è iniziata da piccolo suonando il violino. Poi ha iniziato a cantare con il fratello in cameretta“.