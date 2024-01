C’è chi l’ha definita una coppia improbabile. Vera Gemma e Guè Pequeno hanno acceso il primo gossip del nuovo anno, ma cosa c’è di vero? E soprattutto, come procede la presunta relazione?

Vera Gemma avrebbe messo fine al suo periodo da single con l’inizio del nuovo anno. Secondo quanto svelato da Alberto Dandolo in esclusiva su oggi, la figlia di Giuliano Gemma avrebbe iniziato una relazione con il rapper Guè Pequeno:

Il loro primo incontro risale a quattro mesi fa ed è avvenuto via social. Un lungo e passionale corteggiamento online che si è tradotto una manciata di giorni fa in un incontro ad alta temperatura.

A pochi giorni dallo scoop, pare però che le cose siano già precipitate. Qualcosa sarebbe andato storto, come evidenzia adesso sempre Dandolo per Dagospia:

Il settimanale Oggi avrebbe dato dettagli piccanti sul loro primo incontro:

Dopo una cena a lume di candela al costosissimo ristorante giapponese Osaka, i due piccioncini avrebbero trascorso la notte nel loft meneghino del cantante. Gue’ è stato ammaliato da Vera oltre che per la sua avvenenza anche perché grandissimo fan di suo padre Giuliano. Forse non tutti sanno che a Cologno Monzese gira inoltre voce che Vera Gemma possa essere nella rosa dei candidati a ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione de L’isola dei famosi.

Quindi, cosa sarebbe successo subito dopo?

Ma qualcosa forse è andata storta. Gué Pequeno infatti dopo l’uscita della notizia è schizzato a Sankt Moritz con il suo amatissimo e bonissimo autista preferendolo alla Gemma. Quest’ultima forse per delusione o forse per ripicca ieri sera ha postato sui suoi social una sua foto ad alto tasso erotico taggando e mettendo in sottofondo una canzone di Marracash. Una provocazione che non è passata inosservata al mondo trap e rap del bel Paese.