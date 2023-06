Vasco Rossi a Bologna, scaletta concerto: sold out e attacco ai politici, “solo favole!”

Il Tour Vasco Live, ovvero la serie di concerti negli Stadi di Vasco Rossi, ha preso ufficialmente il via ieri, 6 giugno 2023. Dopo la data zero e la prima tappa a Rimini, lo stadio Dall’Ara di Bologna ha accolto il primo di un poker di concerti imperdibili che proseguiranno anche oggi 7 giugno per poi chiudersi con le date dell’11 e 12 giugno, prima di passare alla doppia data di Roma (16-17) ed a quelle di Palermo (22 e 23) e Salerno (28-29 giugno).

Vasco Rossi a Bologna, scaletta concerto 7 giugno 2023

Il concerto di Vasco Rossi allo Stadio Dall’Ara di Bologna prenderà il via alle ore 21.00 di oggi, mercoledì 7 giugno 2023. Di seguito vi proponiamo quella che è stata la scaletta con l’ordine di esecuzione dei brani, eseguita nel corso dell’esordio:

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023 / Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Play Video

Siamo soli

Canzone

Romagna mia

L’amore l’amore

Come nelle favole / Non l’hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara

Sono tutti i maggiori successi che il Blasco ci ha fatto conoscere nel corso della sua luminosa carriera e che proporrà anche in questa seconda data bolognese che ha fatto segnare un inevitabile sold out (non certo l’unico).

Il rocker di Zocca non si è limitato solo ad incantare il pubblico ma ha sferrato un attacco duro ai politici:

I politici dovrebbero occuparsi di risolvere i problemi veri, ma io sento solo favole, favole, favole. Meloni, Berlusconi, Salvini sono favole. Ma anche i comunisti e i 5 stelle sono favole. Boccio quasi tutti. Si salva solo Pannella, che non c’è più.