Valeria Marini sbrocca e si rifiuta di ballare la coreografia di Carmen in seconda fila: “Mi sento male, non sono abituata!” – VIDEO

Carmen Russo presto verrà santificata per la sua estrema pazienza. La ballerina, nella Casa del Grande Fratello Vip sta cercando di montare al meglio la coreografia natalizia, Valeria Marini permettendo.

Valeria Marini sbotta contro Carmen Russo e si rifiuta di ballare

Durante le prove del balletto per lo show di Natale le problematiche sono proseguite. A lamentarsi è stata Valeria Marini che, non d’accordo con le direttive di Carmen Russo, ha detto di non voler ballare in seconda fila.

La showgirl stellare sarebbe abituata a ricoprire ruoli di un certo spessore: “Non mi sento a mio agio” ha affermato, chiedendo di poter stare davanti.

Con molta pazienza, Carmen da questa mattina ha cercato di assecondare al meglio le richieste di tutti e, anche questa volta, ha dato alla showgirl il ruolo richiesto senza discutere fin troppo.

Ecco alcuni VIDEO.

