Valentina Nulli Augusti attacca Soleil Sorge dopo le parole che ha rivolto a Gianmaria Antinolfi nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, tra regali all’outlet e pasta con i piselli cucinata a pranzo.

Anche se fosse, perché umiliare in questa maniera un uomo che avrà anche fatto la ruota del pavone, come fanno in molti, ma non ha fatto niente di male, se ti ha comprato i vestiti scontati e per te questa cosa è imbarazzante…

Ditemi che non l’ha detto per davvero! “Mangia solo pasta e piselli e la sua casa è piccolissima”. E poi un attimo dopo fa la pubblicità progresso sull’importanza dell’essere e non dell’apparire per salvarsi in corner!

Questo voler passare per quello che non sei… la semplicità, la tenerezza, anche la tua fragilità. Ti dico, se io ti ho mai dato un chance… a me faceva ribrezzo… cioè, non ribrezzo ma, sono cose che, se non sono la tua essenza… ad una persona come me, ti allontanano.

Questo voler ostentare o voler fare dei regali e stupire nei modi… non è quella la tua essenza. Parliamo di cose personali e non materiali, io se ti ho mai dato una chance in passato era perché io ti avevo conosciuto oltre a tutto il voler far vedere ed essere.

La parte tua tenera, fragile e dolce, la parte umana di Gianmaria che a casa si prepara la pasta con i piselli oppure che vuole guardare il film romantico sul divano e non quello che vuole andare a mangiare fuori tutte le sere.