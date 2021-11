Valentina Nulli Augusti prima di entrare al GF Vip “asfalta” Soleil e Sophie

I giornalisti di Casa Chi, intervistando Valentina Nulli Augusti, hanno lasciato intendere la possibilità di vederla entrare al Grande Fratello Vip. L’ex fidanzata di Tommaso Eletti, prima del potenziale ingresso ha sparato a zero su Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Mi danno come concorrente del GF Vip, che facciamo? Ancora non sono veggente ma la prima che abbraccio sarà la mia best friend Soleil Sorge anche se abbiamo dei lati in comune secondo ciò che mi dicono persone che la conoscono da vicino.

Io non avevo dei pregiudizi nei suoi confronti ma lei si è permessa di attaccarmi gratuitamente senza conoscere la mia storia. Lei aveva detto che io non ero una donna degna d’essere chiamata tale.

Soleil mi ha anche imitata prendendomi in giro sul rapporto sessuale che avevo con Tommy con le frasi in latino… anche no. Perché tu non sai quello che ho sofferto e patito. Non puoi fare la fenomena, non è una cosa matura.

Anche Sophie ha detto una serie di aggettivi allucinanti, E se vengo attaccata e offesa non posso guardare il GF Vip subendo passivamente. Sono andata a difendermi e zittirle.