Urla fuori dal Grande Fratello Vip. Alcuni estimatori del reality show sono accorsi dietro le mura della Casa per lanciare una sorta di “avvertimento” ad Antonella Fiordelisi nei confronti di Nikita e Davide.

“Antonella attenta a Nikita e Davide… te lo giuro!”, ha affermato Tavassi confidando alla Fiordelisi cosa aveva appena sentito oltre le mura della Casa. “Prima hanno urlato per Luca e poi hanno urlato per te”, ha aggiunto Micol.

E se alcuni vipponi hanno alimentato questa cosa, Oriana ha cercato di ridimensionare l’accaduto:

Glielo stanno dicendo solo per la quello di ieri (la clip in puntata). Anche se non sono amica di Nikita e Davide non mi sembra giusto visto che loro sono stati con lei sempre…