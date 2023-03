Abbiamo dovuto attendere la 39esima puntata del GF Vip per scoprire il nome del primo finalista della settima edizione. Oriana Marzoli ha avuto la meglio sugli altri Vipponi finiti al televoto, ed in particolare ha vinto il faccia a faccia in studio con Antonella Fiordelisi. Ma la giovane finalista ha anche confermato un altro primato particolare del reality.

Oriana prima finalista del GF Vip: la conferma di un primato

Oriana è riuscita a conquistare il suo posto nell’ultima puntata del GF Vip, essendo la prima finalista ufficiale. La venezuelana, dunque, sa di poter concorrere per la vittoria.

Ma qual è invece il primato che la sua presenza in finale ha confermato nella serata di ieri? A ricordarcelo sono stati i colleghi di Novella 2000, i quali hanno riportato alla luce un retroscena notato da alcuni utenti sui social: nel corso delle ultime tre edizioni del GF Vip, la prima finalista è sempre stata una concorrente venezuelana.

Riavvolgendo il nastro della memoria, nella quinta edizione approdò Dayane Mello, lo scorso anno fu il turno di Delia Duran, adesso di Oriana Marzoli. Potrebbe essere proprio quest’ultima la prima sudamericana a vincere il GF Vip?