Katia Ricciarelli non sta facendo una bella figura al Grande Fratello Vip. Dopo avere offeso praticamente mezza Casa, l’ex moglie di Pippo Baudo è stata “sorpresa” dalle urla dei fan fuori dalle quattro mura di Cinecittà.

“Katia Ricciarelli fuori!”, le urla fuori dalla Casa del GF Vip

Proprio in questi giorni Miriana Trevisan aveva invitato i telespettatori a ribellarsi facendo sentire la loro voce. Detto fatto.

E se l’ex lolita di Non è la Rai ha ricevuto complimenti “Ti amiamo!”, per Katia Ricciarelli solamente il desiderio di vederla fuori dal GF Vip come testimonia il video a seguire:

KATIA FUORI! RINGRAZIO CHI HA URLATO LO FACESSE AD ETERNUM🤣❤ RINGRAZIO L INTUITO SI GIAN E PURE IL #GFVIP CHE STRANAMENTE NON HA MESSO LA MUSICA PERMETTENDO PER UNA VOLTA CHE LA GENTE VENISSE ASCOLTATA. INSURREZIONE POPOLARE MODE ON 👏👏👏👏 pic.twitter.com/IYd8KjPbjs — Lola Grullita 🧚‍♀️🏊‍♂️ (@LGrullita) January 5, 2022

La reazione dei vipponi

E se Miriana ha risposto ai fan: “Vi amo anch’io!”, Gianmaria ha sorriso dopo aver notato che il pubblico vuole Katia Ricciareilli fuori dal GF Vip.

Manila e Soleil dopo averlo saputo hanno parlato di percezioni “distorte” della realtà:

Non si può piacere a tutti è il parere di una persona…

Una persona?